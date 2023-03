Aggredì dottoressa che lo soccorreva, chiesto giudizio per consigliere comunale

E' stata fissata il 5 luglio 2023 l'udienza preliminare per discutere la richiesta di rinvio a giudizio di un consigliere comunale di Comun Nuovo (Bergamo) accusato di aver aggredito una dottoressa durante l'intervento di un'automedica in suo soccorso. A quanto si ricostruisce nella richiesta di processo firmata dal pm Antonio Pansa, il consigliere avrebbe afferrato il braccio destro del medico "in prossimità del polso e stringendoglielo con forza, così cagionandole lesioni personali" con una prognosi di oltre 40 giorni. Se rinviato a giudizio, il consigliere comunale dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.