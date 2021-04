Aggredisce carabiniere con l'accetta, militare spara e lo uccide

Un uomo di 44 anni avrebbe aggredito un carabiniere con l'accetta a Pilcante di Ala, in Trentino. Il militare, che era in auto con i colleghi, per difendersi avrebbe sparato un colpo che ha raggiunto l'uomo. Il 44enne è morto poco dopo.

Secondo le prime informazioni, il 44enne aveva forzato un posto di controllo poco prima in strada dandosi alla fuga. I carabinieri erano così andati a casa sua per un controllo. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.