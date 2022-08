Aggredisce medico al pronto soccorso di Civitavecchia: denunciato

Pretendeva di essere ricoverato, pur non avendo patologie, e per questo ha aggredito e schiaffeggiato un medico del pronto soccorso dell'ospedale 'San Paolo' di Civitavecchia. L'aggressore, un ragazzo italiano di 24 anni, si è presentato al nosocomio e al rifiuto dei medici di ricoverarlo ha aggredito un medico di 54 anni con spinte e schiaffi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Civitavecchia che hanno identificato e denunciato il giovane per violenza a pubblico ufficiale. Sull'aggressione il medico ha presentato anche una querela in caserma.