Aggredita troupe 'Fuori dal coro', ferita giornalista Mediaset

Una troupe di 'Fuori dal Coro', la trasmissione condotta da Mario Giordano il martedì sera su Rete4, è stata aggredita domenica 11 aprile a Cuneo, in corso IV Novembre. Il servizio è stato mandato in onda nel corso della puntata di ieri del talk show, e postato dal conduttore sui suoi canali social. Mostra gli inviati della trasmissione -una giornalista e due operatori- che, lavorando a un servizio sull’occupazione di case private, si recano presso l'abitazione di una donna nigeriana venendo aggrediti e feriti dal compagno, 'urtato' dall'insistenza dei cronisti.

L’inviata Carmen La Gatta è stata ferita alle mani dalle schegge del finestrino, ed ha in seguito ricevuto le cure del pronto soccorso della città piemontese con una prognosi di 20 giorni. Sul posto sono intervenute due pattuglie della squadra volante della Polizia di Stato, e l'aggressore, un uomo cubano di 31 anni, è stato denunciato per minacce e lesioni.

''Il Cdr del Tg5 è solidale con la collega Carmen La Gatta di Fuori dal coro e con gli operatori della troupe, aggrediti con inaudita violenza in strada a Cuneo da due persone'', si legge in una nota. ''Alla collega gli auguri di pronta guarigione e chiediamo alle autorità competenti di accertare le responsabilità di quello che si manifesta come un attacco alla libertà di esercitare la professione giornalistica''.