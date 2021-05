L'uomo è stato freddato per strada a colpi d'arma da fuoco in una contrada di Copertino, in provincia di Lecce

Un maresciallo dei carabinieri in quiescenza da alcuni mesi, Silvano Nestola, 46 anni, è stato ucciso per strada a colpi d'arma da fuoco in una contrada di Copertino, in provincia di Lecce. Indagano i carabinieri del Comando provinciale Gli inquirenti mantengono uno strettissimo riserbo. Le indagini sono in corso in tutte le direzioni.