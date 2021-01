Agricoltori green del futuro, si formano online

(Adnkronos)

Come gestire l’irrigazione del suolo, evitare le fonti di inquinamento, ridurre l’uso di pesticidi e tante altre informazioni e suggerimenti utili per gli agricoltori del futuro. È lo scopo di 'Cia per il suolo', il portale online realizzato da Cia – Agricoltori italiani nell’ambito del progetto europeo Soil4Life per fornire informazioni sulla sostenibilità agli agricoltori e a tutti coloro che vorranno approfondire i temi legati al degrado del suolo e alle produzioni sostenibili.

Si tratta di uno spazio virtuale grazie al quale gli agricoltori avranno la possibilità di toccare con mano le Linee guida volontarie della Fao sulla gestione sostenibile del suolo e adottarle formalmente, integrando le informazioni acquisite relative alle diverse tecniche agronomiche sostenibili nella gestione quotidiana dei propri terreni agricoli.

E’ sufficiente accedere al portale www.ciaperilsuolo.it dove è presente un percorso di formazione completo che si articola in 14 video-schede, suddivise per tematiche e composte da introduzione, suggerimenti pratici e riferimenti normativi riguardanti le Linee Guida Volontarie elaborate dalla Fao. Un’ultima scheda video illustra invece le politiche e le opportunità offerte dalla Pac per la sostenibilità. Altro materiale informativo verrà aggiunto periodicamente nel corso dell’anno rendendo la piattaforma sempre più ricca di nozioni per una gestione maggiormente sostenibile dei suoli agricoli.

Il portale Cia per il suolo è attivo da poche settimane e sta già riscuotendo un notevole riscontro sia dal mondo degli operatori agricoli sia da semplici cittadini intenzionati ad approfondire quello che è il focus del progetto Soil4Life, coordinato da Legambiente: fermare il consumo, il degrado e l’erosione del suolo, una risorsa vitale per il pianeta ma che troppo spesso viene trattata con scarsa sensibilità.

Basti pensare che il suolo custodisce un quarto della biodiversità di tutto il pianeta ma purtroppo questa fonte di vita ogni giorno cade sotto i colpi di desertificazione, incendi, metodi di coltivazioni eccessivamente intensivi e inquinamento.

Il portale Cia per il suolo verrà aggiornato periodicamente e le informazioni viaggeranno anche attraverso una newsletter con cadenza mensile, il primo numero è già stato ricevuto da 2000 agricoltori.

L’emergenza sanitaria ha trasformato il percorso di formazione per gli agricoltori, previsto dal progetto cofinanziato dal programma Life della Commissione europea, in una formazione a distanza attraverso il web. Cia - Agricoltori italiani, partner del progetto, ha colto l’occasione per estendere le lezioni di sostenibilità anche a chi non fa parte di una azienda agro-zootecnica per raggiungere un pubblico più ampio. In pochi click è possibile iscriversi ed accedere alle video-lezioni.

Dopo aver concluso il percorso di formazione e dopo aver compilato il test di valutazione, è possibile, per gli agricoltori, richiedere il certificato di frequenza e di adesione all’impegno promosso da Cia con Soil4Life, ovvero formalizzare l’adozione dei principi, delle soluzioni e delle tecniche agronomiche sostenibili, previste dalla Global Soil Partnership – Fao e diventare in questo modo 'custodi della terra'.