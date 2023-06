Agricoltura, Cariplo Factory: "Innoviamo a livello sociale, culturale e ambientale"

"Siamo nati come azienda ‘Porpouse driven’, con l’obiettivo di accelerare l’ecosistema dell’innovazione in Italia. Siamo il braccio operativo di Fondazione Cariplo, fra le fondazioni filantropiche più importanti d’Europa. Il nostro obiettivo è di generare impatto a livello sociale, culturale e ambientale. Dal 2016 gestiamo progetti di Open innovation, consolidando la nostra capacità di far dialogare soggetti diversi, come pubblico e priva e profit e no-profit, aiutandoli a raggiungere obiettivi sempre più importanti". Lo ha detto Matteo Scarabelli di Cariplo Factory, parlando a margine del ‘2023 Ifad Innovation Day’, forum che riunisce a Roma rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell'IFAD, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali.