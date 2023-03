Agricoltura, Carloni (Lega): "Pdl per giovani imprenditori, condizioni per alta remuneratività"

"Fare l’agricoltore a 40 anni è una cosa bella, deve essere un mestiere riconosciuto socialmente, in cui ci si sente di dare un contributo alla crescita del Paese e al mantenimento degli altissimi standard di qualità della nostra vita. E può essere davvero il futuro di quei tanti giovani che hanno scelto di investire in questo settore. È necessario, quindi, favorire e sostenere il ricambio generazionale attraverso una legge". Parte da questa premessa Mirco Carloni (Lega), presidente della commissione Agricoltura della Camera, illustrando all'Adnkronos la proposta di legge, di cui è primo firmatario, "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo", presentata ieri.

"I giovani stanno scegliendo di fare gli agricoltori, di fare impresa con moderne tecnologie e nuove specializzazioni. Si è registrato, infatti, un boom di domande per accedere ai fondi messi a disposizione delle nuove generazioni per acquistare i terreni agricoli. Ed è per questo che abbiamo presentato una proposta di legge per la promozione dell’imprenditoria giovanile nel settore, dedicata alle detrazioni fiscali e alle agevolazioni che non diano soltanto aiuti ma creino le condizioni per un'alta remuneratività di questo mestiere" sottolinea Carloni.

"L’obiettivo è introdurre un sistema organico di norme interne che – spiega il parlamentare - a integrazione delle norme europee dimostrino l’interesse dello Stato a favore dei giovani agricoltori". "Le nuove generazioni sono spesso costrette ad affrontare numerosi ostacoli burocratici, oltre che vincoli e difficoltà, per accedere alla terra. Il tessuto imprenditoriale di questi giovani fino a 40 anni di età rimane però dinamico, appassionato e aperto all’innovazione".

Occorrono misure concrete per permettere ai ragazzi non solo l’insediamento ma anche la permanenza, in modo sostenibile, nel settore agricolo. - prosegue Carloni - Con questa proposta di legge si vuole disporre l’istituzione di un fondo destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell’agricoltura". La dotazione del fondo, nello stato di previsione del Masaf, dovrebbe essere di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. "Sono previsti, inoltre, un regime fiscale agevolato per i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa agricola, lo sgravio dagli oneri contributivi per un massimo di cinque anni e diverse misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo" precisa il parlamentare della Lega.