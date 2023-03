Agricoltura: Carloni, 'Lega presenta Pdl per sostegno giovani attività agricola

"La Lega ha presentato una Pdl che mira a sostenere gli under 40 nell’intraprendere l'attività agricola. È necessario, infatti, favorire il ricambio generazionale che rappresenta una delle maggiori sfide per l’agricoltura italiana". Lo dichiara il deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni. "I futuri imprenditori sanno benissimo che l’impresa necessita di investimenti nelle strutture e nell’innovazione, in modo da poter affrontare le sfide del mercato, senza dimenticare quelle legate alla salvaguardia dell’ambiente".

"Con questa proposta di legge, - spiega - si pensa a quei ragazzi che vogliono avviare l'impresa attraverso una serie di misure, a loro dedicate. Misure concrete che permettano agli stessi non solo l’insediamento, ma anche la permanenza nell’agricoltura, andando a superare anche tutta quella serie di ostacoli che oggi devono affrontare. Vorremmo convincere un numero crescente di giovani ad avviare un’attività agricola perché il futuro è nelle loro mani".