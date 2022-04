Agricoltura, Cib: "Digestato equiparato opportunità per sostituire concimi chimici"

La norma sul digestato equiparato inserita nel Dl Taglia prezzi ne riconosce il valore fertilizzante, dando al settore agricolo uno strumento importante per contribuire alla transizione agroecologica, alla riduzione della nostra dipendenza da fertilizzanti chimici di importazione e alla riduzione dell’impronta ambientale del settore primario. Sono i punti toccati oggi dal presidente del Cib - Consorzio Italiano Biogas, Piero Gattoni, nel corso dell’audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato sul Dl Taglia prezzi che contiene un pacchetto di misure importanti e urgenti per fronteggiare l’aumento dei costi energetici.

“Questo decreto legge segna un primo passo importante a sostegno del settore primario per fronteggiare le ripercussioni che la guerra sta avendo sul sistema Paese - dichiara Piero Gattoni, presidente del Cib - La possibilità di sostituire fertilizzanti chimici con digestato equiparato, un digestato agricolo utilizzato in modo ottimale, consente di ridurre i costi a carico delle molte aziende agricole già fortemente provate dalla crisi economica in corso, di tutelare la fertilità dei suoli e di favorire davvero l’economia circolare in agricoltura, su cui il settore biogas e biometano è impegnato da oltre un decennio. Auspichiamo un’approvazione in tempi brevi del decreto attuativo che dovrà disciplinare i dettagli applicativi che permetteranno alle nostre aziende di utilizzare meno risorse, rendersi sempre più indipendenti dal punto di vista energetico e più sostenibili”.