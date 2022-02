Decine di migliaia di produttori della Coldiretti oggi sono scesi in piazza da Nord a Sud per protestare contro gli aumenti delle materie prime e il caro energia. In una lettera appello al presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo chiedono interventi immediati per l’agroalimentare made in Italy e difendere l’economia, il lavoro e il territorio, contro speculazioni e rincari.