Agricoltura, crolla del 25% raccolto riso made in Italy

Crolla tra il 20 e il 25% la produzione italiana di riso 2021 per l’andamento climatico avverso e la crescita esponenziale dei costi di produzione per effetto dei rincari nei prezzi dei carburanti e mezzi tecnici, fertilizzanti in primis. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che chiede al ministero delle Politiche Agricole la convocazione urgente di un tavolo di filiera per individuare misure che possano salvaguardare un settore che vede l’Italia leader in Europa.