Agricoltura & Innovazione, da insetti a digitale, imprese protagoniste Premio Innovazione

Dagli insetti per produrre farine proteiche per gli animali domestici (petfood) all'economia circolare, da nuovi sistemi di irrigazione e fertilizzazione del mais a piattaforme digitali. Sono alcune delle innovazioni ideate tra le otto aziende vincitrici della terza edizione del Premio nazionale per l'Innovazione di Confagricoltura, presentate oggi a Palazzo Della Valle alla cerimonia di premiazione alla presenza del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e del presidente Massimiliano Giansanti.

Le imprese vincitrici divise per categorie sono: La Canova di Gambara (Brescia) produce cereali e ha un allevamento di bovini da carne che ha introdotto come innovazione sistemi di irrigazione e fertilizzazione a rateo variabile sulle coltivazioni di mais. Il Noceto è un’Organizzazione di Produttori a Chiarano (Treviso) che ha attuato, come innovazione, l’interconnessione dei processi di produzione e qualità. L’azienda cerealicola Parapini che si trova a Settala (Mi) innovativa per l’utilizzo della precision farming, del carbon farming, della minima lavorazione del terreno e delle cover crops. Inoltre, Fattorie Menesello, azienda agricola situata a Lozzo Atestino (Pd), uno dei più antichi allevamenti avicoli italiani, dà vita a Natura Organica start up innovativa che mette a punto un sistema di produzione di fertilizzanti totalmente a base organica. BugsLife invece è una startup innovativa che si affianca alla Società Agricola Iraci Borgia a Perugia, e si caratterizza per l’allevamento di insetti, in particolare della mosca soldato, su larga scala, per la produzione di farine proteiche per il petfood (animali domestici).

Premiata anche l’azienda Rondolino Sca, situata a Livorno Ferraris (Vc), leader ed eccellenza nella produzione di riso che ha introdotto un metodo innovativo e un impianto per la produzione di un prodotto alimentare pronto all'uso a base di gemma di riso. E poi La Cerreta, azienda agricola situata a Castiglione del Lago (Pg), che Come innovazione ha integrato le sue attività di allevamento di bovini, agriturismo e fattoria con un percorso con 14 opere d’arte contemporanea nei campi en plein air. Infine, Al Rocol, ad Ome (Bs), una delle prime aziende agrituristiche aperte in Franciacorta. L’innovazione che la contraddistingue è una piattaforma digitale, che sta sviluppando, per mettere in rete le imprese turistiche, culturali e agroalimentari del territorio.