Agricoltura, Lollobrigida: "convoca ex ministri, nasce conferenza su obiettivi comuni e stabilità"

Un confronto inedito, mai sperimentato prima, con gli ex ministri- colleghi dell’Agricoltura, ben 13 vi hanno partecipato per discutere le priorità del mondo agricolo. A convocarlo oggi dandogli la veste di tavolo è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nella biblioteca storica del Masaf. “Ho chiesto ai miei colleghi la disponibilità a trasformare questa riunione in una conferenza degli ex ministri, che potrebbe essere anche replicata volendo in altri ministeri, perché ci sia una continuità di governo, non si sa mai quanto durano, ma ci devono essere dei punti di riferimento dei punti saldi”, ha affermato ai giornalisti Lollobrigida uscendo soddisfatto dall’incontro, che si è trasformato in un evento anche perché i 14 ministri si sono fatti fotografare davanti al salotto di Cavour primo ministro dell’Agricoltura della storia italiana. “Una conferenza di questo tipo che vede presenti tanti e ministri che hanno appartenenze partitiche differenti, storie differenti ma che si ritrovano su alcuni obiettivi comuni”.

L’idea è quella di fotografare obiettivi comuni e travalicare il tempo di permanenza di un governo per dare stabilità a questa nostra nazione: “La stabilità non si può raggiungere imponendo le scelte ai cittadini. - ha aggiunto - Si può raggiungere invece auto imponendoci come politici degli obiettivi che rappresentano gli interessi dell'Italia e quindi continuare a lavorare su questo e portare il nostro contributo in Europa in maniera sempre più forte attraverso anche un ruolo strategico dell'Italia che non sempre ha avuto”. “Un ringraziamento davvero sentito a tutti i colleghi ministri dell'Agricoltura che avevo invitato a confrontarci su quello che è un tema fondamentale: il settore primario. - ha aggiunto Lollobrigida - Come proteggerlo, come valorizzarlo. Perché significa benessere, significa capacità di sostenere le nostre imprese e sostenere anche la nostra cultura di riferimento, che è cultura della qualità. E nel settore agroalimentare vede un proprio simbolo strategico da tanti punti di vista”.

“Ho trovato tanti spunti dai miei colleghi che hanno rappresentato momenti di qualità nel ruolo che hanno avuto. E in questo luogo una cosa è fondamentale, i ministri cambiano. Devono rimanere però dei punti di convergenza che travalicano le singole esperienze di governo e che permettono di guardare oltre il singolo Governo, e avere stabilità negli obiettivi di questa nostra Italia”. Uno spirito di squadra, quello dell’Italia, che si manifesta soprattutto in Europa. “Devo dire che uno dei motivi che mi hanno reso ottimista nell'organizzare questa riunione - ha spiegato il ministro- era proprio aver visto la capacità rara diciamo di noi italiani di convergere su degli obiettivi proprio in Europa, fuori dai nostri confini, dove tutti i nostri gruppi, tutti i nostri parlamentari europei difendono la qualità dei nostri prodotti, delle nostre aziende non in termini corporativi ma consapevoli che le nostre produzioni, le nostre trasformazioni, sono le più sostenibili, sono le migliori e che i nostri agricoltori sono gli ambientalisti per eccellenza perché questa è la dicotomia che bisogna rompere che nel tempo si è creata”.

A questo primo tavolo hanno aderito 14 ex ministri di schieramenti diversi: Stefano Patuanelli, Maria Teresa Bellanova, Maurizio Martina, Nunzia De Girolamo, Mario Catania, Francesco Saverio Romano, Luca Zaia, Paolo De Castro, Gianni Alemanno, Alfonso Pecoraro Scanio, Walter Lucchetti, Adriana Poli Bortone, Alfredo Luigi Diana e Calogero Mannino (che però non ha potuto partecipare ).