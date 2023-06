Agricoltura, Norwegian Agency for Development Cooperation: "Digitale per piccoli produttori"

“La nostra priorità chiave ai fini dell'innovazione è consentire ai nostri partner di sviluppare soluzioni di cui abbiamo bisogno per il nostro futuro sostenibile. La nostra prossima sfida da affrontare è il funzionamento dei beni pubblici digitali e delle infrastrutture pubbliche digitali per i nostri piccoli produttori e per altri gruppi di popolazioni che sono vulnerabili ai cambiamenti climatici”. Lo ha detto Erik Feiring della Norwegian Agency for Development Cooperation, parlando a Roma al ‘2023 Ifad Innovation Day’, forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell'IFAD, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali.