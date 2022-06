In Italia potranno essere riammessi alla coltivazione oltre 200mila ettari

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che rende operative le deroghe ai regolamenti comunitari sulla Pac per ottenere il pagamento di inverdimento (greening). Gli agricoltori potranno utilizzare i terreni lasciati a riposo. In Italia potranno essere riammessi alla coltivazione oltre 200mila ettari, ha spiegato il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio.