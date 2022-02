Agricoltura, parte oggi l’Innovation Tour di Syngenta

Partirà oggi dalla Sicilia l’Innovation Tour di Syngenta, un progetto itinerante che vedrà un truck brandizzato attraversare l’Italia da Sud a Nord in oltre 15 tappe nelle zone maggiormente a vocazione agricola del Paese per presentare a un vasto pubblico di imprenditori agricoli, clienti e istituzioni l’innovazione di Syngenta con un’attenzione particolare alle soluzioni per cereali, mais e vite.

Contraddistinta dall’hashtag #innovationbySyngenta2022, l’iniziativa sarà quindi l’occasione per tutti gli stakeholder di toccare con mano l’orientamento all’innovazione a 360 gradi di Syngenta, tra i principali player a livello globale dell’agribusiness, declinata lungo tutta la filiera a partire dai processi tecnologici, alla ricerca e sviluppo sui prodotti, passando per la gestione sostenibile in campo grazie alle pratiche di agricoltura rigenerativa e alle tecnologie digitali applicate, fino alla distribuzione con un canale e-commerce e un portale dedicato.

Syngenta, infatti, si impegna ogni giorno per affiancare gli operatori agricoli in ogni fase della loro attività: per esempio con la piattaforma Cropwise, mette a loro disposizione una serie di strumenti digitali ad alto valore aggiunto (imagery satellitare, agricoltura 4.0) e li combina con l’utilizzo di agrofarmaci per assistere, tramite l’offerta Product+, i professionisti del settore in ottica di efficienza e sostenibilità. Grazie alla collaborazione con Valagro, principale player nel settore dei biologicals, Syngenta è in grado di sviluppare protocolli integrati di agrofarmaci e biostimolanti per fornire agli agricoltori la possibilità di beneficiare di un numero sempre maggiore di soluzioni complementari e rispondere così alle sfide di un’agricoltura moderna sempre più attenta all’ambiente.

Ma il vero focus dell’Innovation Tour sarà quello dell’innovazione di prodotto. Entrando nel truck, infatti, i visitatori saranno affiancati dal valido know-how agronomico degli esperti Syngenta e potranno navigare attraverso degli schermi interattivi per scoprire l’offerta dell’azienda dedicata alle colture di cereali, mais e vite suddivise per areali e fase di crescita della pianta, frutto di una costante e intensa attività di ricerca e sviluppo.

Nell’ambito della filiera cerealicola italiana, Syngenta sviluppa programmi di coltivazione su misura per colture, varietà e relativi territori, al fine di massimizzare le rese e proteggere la qualità dei raccolti, accompagnando i cerealicoltori nelle diverse fasi fenologiche: dalla semina al controllo delle malerbe tramite soluzioni per il diserbo, fino alla protezione dalle malattie fungine. Obiettivi che l’azienda persegue attraverso una complessa integrazione di agrofarmaci, strumenti digitali e consulenza dedicata che si compongono in un’offerta modulabile in base alle più specifiche esigenze degli agricoltori e caratteristiche degli areali di riferimento.

La maiscoltura è un comparto strategico per l’Italia perché fornisce le materie prime necessarie all’industria alimentare italiana, contribuendo in modo decisivo al successo dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy esportati in tutto il mondo. Consapevole della sua fondamentale importanza, Syngenta si impegna per valorizzare la produzione maidicola nel suo complesso, migliorando la produttività delle aziende agricole del nostro Paese.

In questo senso l’obiettivo di Syngenta è quello di promuovere e rilanciare questa coltura rendendola produttiva, efficiente e sostenibile grazie all’integrazione di genetica, agronomia, protezione della coltura e piattaforme di monitoraggio digitale.

I viticoltori italiani vivono quotidianamente una grande sfida: valorizzare la grande qualità delle loro produzioni in mercati sempre più competitivi ed esigenti. A tal fine, Syngenta in questa sfida è sempre al fianco dei produttori con soluzioni integrate di agrofarmaci innovativi e servizi in grado di fornire risposte concrete a queste nuove richieste, per coniugare produzioni di altissima qualità con i concetti emergenti di sostenibilità economica, attenzione alla salute, alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale.

Syngenta è un'azienda leader nel settore agricolo a livello mondiale. L'ambizione è aiutare a nutrire il mondo in modo sicuro e prendersi cura del pianeta. L'obiettivo è migliorare la sostenibilità, la qualità e la sicurezza dell'agricoltura attraverso la scienza di livello mondiale e le soluzioni innovative per le colture. Le tecnologie dell'azienda consentono a milioni di agricoltori in tutto il mondo di utilizzare al meglio le risorse limitate in campo agricolo. Con 28.000 collaboratori in oltre 90 Paesi, Syngenta lavora per trasformare il modo in cui vengono coltivate le colture. Attraverso le partnership, la collaborazione e il The Good Growth Plan intende migliorare la produttività delle aziende agricole, salvaguardare i terreni dal rischio di degrado, a favorire lo sviluppo della biodiversità e rafforzare le comunità rurali.