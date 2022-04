Agricoltura, sos all'Ue da Italia e altri 12 Paesi membri

Sos per l’agricoltura all’Unione Europea dall’Italia che, insieme ad altri dodici Paesi, chiede un sostegno temporaneo eccezionale da attivare nell’ambito dello sviluppo rurale (Feasr) in risposta alla crisi senza precedenti e al suo impatto sui sistemi di produzione agricola e sulla sicurezza alimentare. Lo rende noto la Coldiretti. Il documento mette in evidenza la situazione senza precedenti che si protrae da due anni a causa del Covid e dell’invasione russa dell'Ucraina. Sotto accusa l'aumento dei costi per le aziende agricole. Con guerra bilanci in rosso per 30% imprese agricole tricolori.