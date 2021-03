Agroalimentare, il produttore: dalcampoallatavola.it è passo importante

Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia)

"Ci aspettiamo che questo canale si sviluppi in modo importante nei prossimi mesi. Ringraziamo Cia e Jp Morgan perchè stanno credendo in uno strumento innovativo per digitalizzare le vendite delle nostre aziende. E questo è un passo davvero molto importante, noi ci crediamo. Cia l'anno scorso ebbe l'idea di mettere su questo portale in occasione del lockdown per incentivare le vendite a domicilio. Oggi questa idea è diventata qualcos'altro, siamo alla fase 2.0 e siamo molto contenti perché il sito è bello, è fatto bene e rende veramente l'idea della qualità dei prodotti che vi sono contenuti". Così Enrico Calentini, dell'azienda agricola VillaMarea, partecipando alla presentazione di Dalcampoallatavola.it, la prima piattaforma di e-commerce che vede protagonisti gli agricoltori italiani su tutto il territorio nazionale, nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Agricoltori Italiani e J.P.Morgan.

Un'innovazione importante per tanti produttori che trovano così una strada alternativa per la vendita dei propri prodotti, come Calentini, che con i suoi prodotti è già presente sul portale. "Noi abbiamo un'azienda agricola a Francavilla a mare in provincia di Chieti, in una zona -spiega- che vive di agricoltura ma anche molto di turismo. Produciamo succhi di frutta e confetture e anche liquori", conclude.