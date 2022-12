Agroalimentare, Legacoop: "filiera vale 37,5 mld"

Un valore della produzione di 37 miliardi e 521 milioni di euro, dei quali 10 miliardi e 260 milioni nell’agroalimentare, 1mld e 55 milioni nel trasporto merci; 24 mld e 908 milioni nella distribuzione commerciale; 1mld e 198 milioni nella ristorazione. E' la consistenza economica delle della filiera agroittica alimentare 'integrata' di Legacoop che si articola 'dal campo alla tavola'. Una realtà che conta 184.616 occupati (26.690 nelle cooperative agroalimentari; 5.080 nel trasporto merci; 128.636 nella distribuzione commerciale; 24.210 nella ristorazione) e 6,6 milioni di soci (191.567 nell’agroalimentare; 4.625 nel trasporto merci; 6.402.165 nella distribuzione; 18.255 nella ristorazione). A presentare per la prima volta questi dati è l’AreaStudi Legacoop, in occasione dell’Assemblea annuale di Legacoop Agroalimentare a Roma.

Le cooperative agroalimentari vogliono dare il proprio contributo concreto al percorso verso la sovranità alimentare del nostro paese, che passa attraverso le filiere e la tutela della biodiversità, e continuare a produrre cibo made in Italy impiegando materia prima che per il 90% proviene dai propri soci o dal territorio in cui operano. "Chiediamo perciò di incentivare l’integrazione tra le cooperative per essere più forti ed impedire che multinazionali estere e fondi di investimento diventino dominanti nel settore" ha sollecitato Cristian Maretti presidente di Legacoop Agroalimentare, una sollecitazione che è arrivata anche dal presidente di Legacoop Mauro Lusetti, parlando con l’Adnkronos a margine dell’assemblea.

"Chiediamo al governo interventi non solo per abbassare le tasse ma che mettano le cooperative nella condizione di sviluppare un concetto di associazionismo. Bisogna favorire l’aggregazione delle imprese, che siano cooperative o altro, perché riteniamo che sia la strada giusta per i lavoratori autonomi di avere un ruolo importante sul mercato e rimanere autonomi in un mercato sempre più competitivo, altrimenti rischiano di rimanere sottoposti ai voleri di grandi imprese capitalistiche”.