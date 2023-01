Agroalimentare, Lollobrigida: "Bene l'Osservatorio della mozzarella di bufala campana, proteggere la qualità"

Il videomessaggio di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione del lancio del primo Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana dop da parte del Consorzio di tutela, in partnership con Unicredit e Nomisma

"L'Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana dop è importante per la produzione della filiera e per gli obiettivi che si è dato questo governo. Dobbiamo infatti proteggere la qualità senza delocalizzare". A dirlo in un videomessaggio Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione del lancio del primo Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana dop da parte del Consorzio di tutela, in partnership con Unicredit e Nomisma.

"Attraverso il monitoraggio delle filiere - sottolinea - si aggiunge un valore ancora maggiore, garantendo gli elementi di qualità che i consumatori cercano".

Riferendosi poi ai controlli il ministro ricorda l'inserimento di "quasi 1.000 ispettori antifrode che controllano che ciò che viene venduto corrisponda effettivamente a quello che si dice".