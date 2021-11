Aguero malore, attaccante barca fermo almeno tre mesi

Sergio Aguero dovrà restare fermo almeno tre mesi, dopo l'aritmia cardiaca che gli è stata riscontrata dopo la partita Barça-Alavés in cui l'attaccante del Barça si è sentito male nel primo tempo ed è stato sostituito prima dell'intervallo da Philippe Coutinho. A renderlo noto è il Barcellona che, in un comunicato, spiega che Aguero "è stato sottoposto a un percorso diagnostico e terapeutico dal Dott. Josep Brugada" e che "nei prossimi tre mesi verrà valutata l'efficacia del trattamento per determinare il suo percorso di guarigione".