AI, Cybersecurity e superapp: Il Trends Report di Insight evidenzia le principali tendenze tecnologiche per le organizzazioni nel 2023

LONDRA, 20 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT), un integratore di soluzioni che aiuta le organizzazioni ad accelerare il loro percorso digitale, compreso nell'indice Fortune 500, oggi ha pubblicato il suo Trends Report, che delinea cinque tendenze tecnologiche che secondo gli esperti di Insight avranno un impatto sulla strategia aziendale nel 2023. Il report evidenzia i temi della semplificazione, della sicurezza informatica, dell'evoluzione del personale, dell'automazione e dell'IA e delle superapp come tendenze che saranno fondamentali per i decision maker aziendali e IT nel 2023.

Automazione e IA

La recente diffusione dei grandi modelli linguistici basati sull'IA sta cambiando il modo in cui effettuiamo ricerche su Internet. L'automazione dell'IA è una tendenza chiave evidenziata dagli esperti di Insight, che esaminano l'impatto che l'IA potrebbe avere sulla vita quotidiana e sulle organizzazioni. Inoltre, gli esperti discutono del potenziale dell'automazione per migliorare l'esperienza dell'utente e di come le organizzazioni possano bilanciare l'automazione e le capacità umane. Siamo in una nuova era di interpretazione dei dati attraverso l'uso di un'automazione innovativa. Insight esamina il modo in cui il moderno data warehouse si svilupperà nel 2023 per abbattere i silos di dati ed evidenzia l'automazione dei dati e del magazzino come aree principali di crescita per il 2023.

Cybersecurity

Le criticità legate alla sicurezza informatica sono un'altra tendenza emersa nel 2023. Spostando lo sguardo sulle minacce future che un'azienda deve affrontare, gli esperti di Insight discutono dell'aumento delle API zombie, della sicurezza della supply chain, del ransomware as a service e di come le organizzazioni devono e possono prepararsi a queste minacce in continua crescita.

Superapp

Secondo gli esperti di Insight, le Superapp sono un'importante tendenza tecnologica da prendere in considerazione nel 2023, migliorando la collaborazione e introducendo efficienze per migliorare le prestazioni aziendali. Sebbene le Superapp non siano un concetto nuovo, il report spiega in dettaglio come l'introduzione di nuove tecnologie come il metaverso possa cambiare il futuro delle Superapp.

Semplificazione

Insight prevede che la semplificazione sarà la tendenza tecnologica principale per il 2023, considerando l'importanza per le aziende di lavorare in gruppi funzionali per riacquistare chiarezza su inventario e costi. Nello specifico, il report si concentra su acquisti IT, risorse, condivisione dei dati, networking e sicurezza informatica e analizza come la collaborazione in queste aree e tra i servizi possa portare a un migliore processo decisionale, di governance e agilità.

Evoluzione del mondo del lavoro

La tendenza parla dell'importanza della digitalizzazione e dell'investimento in tecnologia per trattenere e attrarre talenti. Dal lavoro BYOD (bring-your-own-device) alla ridefinizione dello spazio di lavoro, gli esperti di Insight analizzano il nuovo modo in cui i leader aziendali considerano i propri spazi di lavoro per attrarre talenti e rimanere competitivi.

Il Trends Report mira a sfruttare il ruolo di Insight come integratore di soluzioni leader nel settore IT per fornire indicazioni ai responsabili IT e ai leader aziendali.

Adrian Gregory, presidente di Insight EMEA, commenta: "L'inizio di questo decennio ha presentato alle organizzazioni sfide mai viste prima, causando cambiamenti alle strutture e ai processi organizzativi e un passaggio alla digitalizzazione. Le aziende si trovano ad affrontare un aumento dell'inflazione, un aumento dei costi energetici, problemi della supply chain globale e la necessità di gestire bilanci sempre più ristretti. Nel 2023, la tecnologia rimarrà uno strumento importante nel processo decisionale dell'organizzazione per progredire, innovare e ottenere i migliori risultati per i clienti".

Come principale integratore di soluzioni, Insight può aiutare a consigliare, indirizzare e guidare le organizzazioni attraverso le crescenti complessità emerse durante questa rivoluzione digitale degli ultimi anni, per garantire la semplificazione dei processi, l'utilizzo più intelligente dei dati e la prevenzione delle minacce. Il report sulle tendenze dell'IT offre indicazioni approfondite sulle tecnologie che diventeranno temi chiave nella strategia aziendale nel 2023 e oltre, per supportare le organizzazioni nel loro percorso di trasformazione digitale.

Per scaricare e leggere il Trends Report di Insight, visitare https://it.insight.com/tr-gateway.

