AIBVC Club Series Finals: Tricolori alla RBT di Roma e alla BVU di Cesenatico. BVA di Roma miglior società

Uno spettacolo unico. Il grande circus del beach volley ha offerto l’ennesimo show. Le AIBVC Club Series Finals, giunte alla terza edizione, hanno regalato emozioni, spettacolo, adrenalina e tante, tante schiacciate. Tre giorni vissuti tutti d’un fiato, grazie all’organizzazione dell’Associazione Italiana Beach Volley Club con Asi come ente promotore, in cui i beacher dagli 8 ai 60 anni hanno dato il meglio di loro.

TRICOLORE A conquistare il tricolore della serie A femminile è stata la RomaBeachTour, che l’ha spuntata per 16-14 al golden set contro la GTA di Milano, dopo aver annullato una palla per il titolo. È stata una finale bellissima, tirata, emozionante, due grandi società che hanno dato il meglio. Lo stendardo rimane nella Capitale grazie a Jessica Allegretti, Milena Stacchiotti autrici del punto finale, Giulia Toti e Jessica Belliero Piccinin. Un successo cercato e voluto dalla società di Michele Mastronardi e Antonio Carlucci, un lavoro partito da lontano e arrivato a compimento. Tanti complimenti alla realtà lombarda di Andrea Raffaelli e alle sue ragazze Alice Gradini, Federica Frasca, Aurora Mattavelli e Anna Piccoli. Terzo posto per Active Beach di Bologna.

Nel maschile grande successo per la squadra di casa della Beach Volley University di Cesenatico che in finale ha battuto in due partite la GTA di Milano, un bel finale da parte dei ragazzi di Casali, bravi a mettere tutti in fila e poi a venire fuori in un ultimo confronto di gran livello con i lombardi, merito a Gianluca Casadei, Marco Caminati, Marco Negri e Fabio Casali.

Promosse in serie A nel maschile IBeach, Mutina Beach, Real Beach, nel femminile Point Beach, Beach Volley University e Playa Mezzana.

Miglior società la Beach Volley Academy di Roma che ha portato ben 16 squadre con 103 persone, seconda la BVU, terza la RBT.

OVER Nell’over 45 a salire sul gradino più alto del podio è stata la Beach Volley Institute di Ancona che ha conquistato il titolo solamente all’ultimo set della finale (15-13) contro una agguerrita BVU al fotofinish. Terzo posto per la BVA di Roma che ha avuto ragione su Open Beach Marche. Nell’over 35 femminile la vittoria finale è andata alla Beach Life and Volley Soul di Padova, molto brava e concreta a battere proprio nel match per il primo posto la Bola Sport di Ancona, vittoria arrivata grazie al set di spareggio. Terzo gradino del podio per BVA nel derby tutto romano contro la RBT.

AMATORI Nel femminile a conquistare il titolo nazionale è stata la squadra di casa della Beach Volley University che in finale ha avuto la meglio sulla RBT, un doppio confronto bello, appassionante ed equilibrato che infatti si è concluso solo al golden set. Terza piazza per Active Beach che ha prevalso nella finali su Mattabel, sempre al set di spareggio. Nella categoria maschile il successo finale è andato alla BVA che anche in questa categoria l’ha spuntata per 17-15 al set di spareggio, una grande maratona contro la RBT, conquistata proprio nel rush finale, un bellissimo crescendo. Terza piazza per Mattabel di Pesaro.

UNDER Nel maschile è stato dominio della Beach Volley Academy. La squadra della Capitale si è aggiudicata sia il primo, sia il secondo posto. Terzo posto per la Beach Volley Institute. Anche nel femminile è stato un “affare” tutto romano con la BVA che si è piazzata al primo posto, battendo nella gara per il titolo l’Urban Beach. Terza piazza per RBT che ha battuto la Beach Life and Volley Soul. Per quel che riguarda lo Young Tour centinaia i beacher che si sono resi protagonisti. Nell’under 14 maschile vittoria di Bernardini – Minelli, nell’under 14 femminile ecco Porcacchia – Fioravanti, passando all’under 16 maschile successo per i fratelli Luzi, nel femminile spiccano Iozza – Mazzitelli. Invece nell’under 18 primo posto per Colosimo – Dulach, nel femminile Gon – Snaidero. Nell’under 20 femminile ancora una volta a bersaglio Aromatario – Porcacchia, nel maschile ecco Ferrara – Nasella.

I NUMERI Oltre 30 società, 1000 atleti, 150 squadre, oltre 40 campi (una superficie di 12.000 m2), oltre 1000 partite e 1500 persone. Nessun team si è ritirato e ha voluto partecipare a questo mega evento.

E TRE Le parole del Presidente del’AIBVC Dionisio Lequaglie: “Abbiamo superato i numeri dello scorso anno, creando qualcosa di unico ed eccezionale. Tre è il numero perfetto e in questa edizione abbiamo collaudato la nostra organizzazione, è il coronamento di un lavoro annuale per le scuole di beach volley di tutta Italia. E tra poco partirà anche il tour estivo, siamo riusciti a creare eventi tutto l’anno che era lo scopo dei tanti giocatori”.

Gli fa eco Thomas Casali della BVU e promoter: “Sono molto emozionato, i numeri sono assolutamente impressionanti, l’evento è unico in Italia, questo è il frutto della collaborazione con la tante scuole, tutti vogliono giocare e vincere, non si arriva qui solo per partecipare, la parte agonistica è molto importante. Non si molla di un centimetro”.

PARTNER L’organizzazione è stata curata da Caponigri Events & Communication. Wilson il pallone ufficiale, Ninesquadred partner tecnico, ASI ente promotore. Si ringraziano gli sponsor: Alma Steel, BPER Banca, Regione Emilia Romagna, Comune di Cesenatico, Beach Match, Sport Valley Emilia Romagna, BVU tech, Heroe’s, Namedsport, Aruba Aloe NL. Media partner il Resto del Carlino, OA Sport, Sport2u, Radio Bruno.’

