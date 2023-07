AIBVC Italia Tour a Grosseto. Bis per Gradini-Frasca. Lupo-Casellato tornano a gioire

Dopo Pescara conquistano anche Marina di Grosseto. Ormai il BPER Banca AIBVC Italia Tour è affar loro. Un cammino di grande livello, un gioco efficace e preciso, unità e determinazione, capacità e tattica.

CALMA Sono queste le qualità delle romane Alice Gradini e Federica Frasca, che mettono la firma per la seconda volta in questa edizione 2023. Nonostante le avversarie e le varie location per loro il successo è un qualcosa di consolidato, frutto di una continuità e di una grande forma. In finale hanno sconfitto per 2-0 (23-21, 21-19) la coppia italo-americana composta da Alice Pratesi e Scwhan Courtney, raggianti le due a fine torneo: “Siamo davvero molto soddisfatte – dicono –, anche perché stavolta non è stato per nulla facile. Le avversarie sono state di grande livello, poi non eravamo al meglio fisicamente. La nostra forza? Come abbiamo sempre detto la nostra unione e poi anche la calma, sapevamo che un cambio di rotta prima o poi sarebbe arrivato. Siamo andate sotto, poi ci siamo rimesse sotto con determinazione”. Una lacrima di commozione o meglio di felicità sul volto della Gradini a fine match per la gioia, proprio lei premiata mvp a fine torneo. Terzo posto per Balducci-Leonardi, battute nella finalina Toti-Allegretti per 2-0 (21-13, 21-19).

RITORNO In campo maschile i romani Andrea Lupo e Tommaso Casellato sono tornati alla vittoria. In finale hanno sconfitto per 2-1 (18-21, 21-15, 15-12) i romagnoli Gianluca Casadei e Marco Caminati, che non sono riusciti a vendicare la semifinale di Pescara. I due ragazzi dell’IBeach, dopo aver perso il primo set, si sono rimessi in carreggiata con pazienza e cambiando la tattica, sfruttando il forte vento che si è alzato. Caminati-Casadei non sono riusciti nel terzo set a esser incisivi in fase break, disputando comunque un grande torneo. “Vincere assieme è sempre bello – afferma Andrea Lupo -, non era facile giocare contro di loro, che sono esperti e ti mettono sempre in difficoltà. Ma piano piano abbiamo reagito, Tommaso soffre di attacchi di vomito e non stava al meglio, ma abbiamo superato anche questo, ora che torneremo ad allenarci insieme ritroveremo la forma migliore”. Andrea Lupo premiato MVP. Terzo posto per Marta-Fallace, che hanno giocato un bel beach volley nella due giorni, sconfitti nella finalina Ceciliani-Giardinieri per 2-0 (21-15, 21-18). È stato un fine settimana di grandissimo livello al Cieloverde Camping Village, una location bellissima tra mare e riserva naturale.

ACCOGLIENZA Francesco Bertolini e tutta la Skyball Beach Volley School hanno accolto il “circus” nella miglior maniera, un promoter di grande livello, nato neanche un anno fa e dal grande futuro, sia come scuola di beach volley, sia come organizzatore di eventi.

PARTNER BPER Banca è il main sponsor, ASI ente promotore, Wilson sarà il pallone ufficiale, Ninesquared partner tecnico. Si ringraziano Beach Match e le tante aziende che accompagnano i promoter.

