Aiea: "Da stop elettricità Chernobyl non c'è impatto critico su sicurezza"

Lo stop all'energia elettrica alla centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina "non ha in questo caso un impatto critico sulla sicurezza". Lo sottolinea l'Agenzia internazionale per l'energia atomica dopo l'allarme lanciato da Kiev.

La centrale nucleare rischia di andare incontro a problemi tra 48 ore, con il pericolo di un incidente e conseguente fuoriuscita di radiazioni, lo scenario delineato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba: "L'intera linea di alimentazione della centrale nucleare di Chernobyl e tutti i suoi impianti nucleari controllati dall'esercito russo sono stati danneggiati".