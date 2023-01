Airbus annuncia assunzioni in tutto il mondo: requisiti e profili richiesti

Al fine di sostenere l’incremento dei propri aerei commerciali e affrontare le sfide nell’ambito della difesa, dello spazio e degli elicotteri, Airbus intende assumere oltre 13.000 persone a livello globale nel 2023. Di questi posti, circa 7.000 saranno nuovi posti creati in tutta l'azienda. Le nuove assunzioni saranno fondamentali per sostenere l'accelerazione industriale e l'ambiziosa tabella di marcia di Airbus per la decarbonizzazione, e per preparare il futuro dell'aviazione. Lo rende noto Airbus in un comunicato.

"Nel 2022 abbiamo accolto più di 13.000 nuovi dipendenti all'interno del Team Airbus in tutto il mondo, in un contesto complesso che ha messo alla prova la nostra resilienza e la nostra attrattiva come datore di lavoro globale", sottolinea Thierry Baril, Chief Human Resources & Workplace Officer di Airbus. "Dopo il successo delle assunzioni dello scorso anno, nel 2023 assumeremo ancora oltre 13.000 dipendenti. Ci rivolgiamo a persone di talento di tutto il mondo affinché si uniscano a noi nel nostro viaggio per rendere l'aerospazio sostenibile una realtà e ci aiutino a costruire un ambiente di lavoro migliore, più diversificato e inclusivo per tutti i nostri dipendenti".

La nuova campagna di reclutamento sarà mondiale, con particolare attenzione ai profili tecnici e produttivi, nonché all'acquisizione di nuove competenze a sostegno della visione a lungo termine dell'azienda in settori quali nuove energie, informatica e digitale. Oltre 9.000 di questi posti saranno in Europa, mentre il resto in tutta la rete globale. Un terzo delle assunzioni totali sarà destinato a neolaureati. Airbus impiega attualmente più di 130.000 persone in tutto il mondo. Ha recentemente ottenuto la certificazione Top Employers in Europa, Nord America e Asia Pacifico da parte del Top Employers Institute, un'autorità globale indipendente che riconosce l'eccellenza nella gestione delle persone e nelle politiche Hr.