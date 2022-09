Aiways U5 più vicina alla famiglia nelle vacanze e sport

Aiways U5 nasce sulla piattaforma MAS, acronimo di More Adaptable Structure.

Una base che è stata appositamente studiata e progettata per vetture a trazione elettrica ed in grado quindi di offrire oltre ad una abitabilità insuperabile anche vantaggi in termini di efficienza: la nuova Aiways U5 è un SUV dalle grandi potenzialità.

Nella parte posteriore della vettura lo spazio per le gambe dei passeggeri è paragonabile a quello di lussuose berline di grandi dimensioni, nonostante la lunghezza della vettura sia di 4,68 metri ed il passo di 2,80 metri.

Del resto il concetto di FRM, acronimo di Family and Roomy Mobility è parte integrante del DNA Aiways per una mobilità sostenibile che possa assicurare comfort, versatilità e spaziosità interna senza pari.

Il marchio automobilistico con sede a Shanghai pone così le basi per la progettazione dei suoi futuri modelli.

Aiways U5 è un SUV elettrico in grado di accogliere comodamente cinque persone.

Oltre ad una valida abitabilità, ha un bagagliaio che offre una capienza di 1.555 litri, che si rivela perfetto quindi per accogliere i bagagli per le vacanze e gli attrezzi per lo sport.

Alexander Klose, Vice Presidente esecutivo of Overseas Operations di Aiways ha dichiarato: "Rispetto a molti produttori affermati, non dobbiamo tener conto di strutture esistenti e siamo liberi da qualsiasi restrizione. Siamo stati in grado di sviluppare la nostra piattaforma partendo da zero, basandoci sulle ricerche più innovative e sulle tecnologie più avanzate Ogni componente viene progettato per ottenere massima efficienza ed economia di spazio e per assicurare prestazioni di alto livello, come dimostrato dal potente motore elettrico da 150 kW, o dalla batteria compatta e leggera da 63 kWh con struttura a sandwich".

In arrivo la nuova Aiways U6

Dopo il successo che l’Aiways U5 ha ottenuto sui mercati europei, presto farà il suo debutto il SUV-Coupé U6, secondo i programmi della Casa cinese, ogni anno sarà lanciato un nuovo modello, sempre partendo dai vantaggi che la piattaforma MAS offre.