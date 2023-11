Adnkronos contro la violenza sulle donne

"Una voce per tutte le donne" insieme ad Audioboost: iniziativa speciale il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Adnkronos e Audioboost si uniscono nell'iniziativa "Una Voce per Tutte le Donne". Solo per questo giorno, tutti gli articoli generati dall'AI dello Speakup-Article di Audioboost, la tecnologia per la lettura in tempo reale dei contenuti online che partono dal testo scritto, saranno letti dalla vera voce di un'attrice teatrale attraverso il suo Avatar Vocale.

Migliaia di contenuti, generati e letti in tempo reale, dedicati alle donne che non hanno più una voce. Adnkronos si unisce all'iniziativa personalizzando il Player con il tradizionale fiocco rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e il collegamento diretto al sito web del Numero Anti Violenza e Stalking 1522. Il 25 novembre, questa voce ‘naturale’ leggerà tutti gli articoli sintetizzati, che in via eccezionale non saranno interrotti da pubblicità nelle 24 ore ma presenteranno un'introduzione di contestualizzazione. Si tratta del primo caso di Cloning Voice integrato al Text-to-Speech su una vasta gamma di contenuti, un'impresa tecnologica sfidante.

"L’Adnkronos è una realtà in cui le donne hanno da sempre un ruolo di primo piano: è stata la prima agenzia italiana - già alla fine degli anni ’70 - ad avere una direttrice, Gianna Naccarelli, e oggi ha un amministratore delegato donna e un corpo redazionale formato per oltre il 50% da giornaliste, molte delle quali in ruoli di vertice” ha affermato Mia Grassi, caporedattore centrale di Adnkronos. “Dare voce alle donne fa parte della nostra identità e con ‘Una voce per tutte le donne’ contribuiamo a farlo".

"Abbiamo voluto metterci in gioco direttamente, per supportare a modo nostro un tema così fortemente di attualità come quello della lotta alla Violenza sulle donne, ed abbiamo sviluppato la prima Voce Giava del nostro Speakup-Article, anche grazie all'utilizzo della IA" spiega Cristina Pianura Founder di Audioboost. "Ci piace immaginare che a leggere i nostri contenuti sia una Voce naturale e non artificiale. La voce di una attrice, di una donna vera, che grazie alle potenzialità della tecnologia può replicarsi infinite volte, e dare ancora maggiore forza al messaggio che vogliamo dare ed alla campagna che vogliamo sostenere. Quella per restituire una voce alle donne che ne sono state private".

Unisciti a noi in questa giornata speciale per dare voce a chi è stata privata della propria.

