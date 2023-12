Lavoro e welfare a misura di famiglia, un evento Demografica Adnkronos

Il 13 dicembre 2023, presso il Palazzo dell'Informazione di Roma, si è tenuto un evento organizzato da Demografica Adnkronos per discutere di lavoro e welfare a misura di famiglia. All'evento hanno partecipato esponenti istituzionali, della società civile e del mondo aziendale, moderati dal vicedirettore di Adnkronos, Fabio Insenga.

Le politiche pubbliche

Il primo intervento è stato dedicato alle politiche pubbliche a sostegno delle famiglie e della genitorialità. I relatori hanno sottolineato che le misure introdotte negli ultimi anni sono solo un primo passo e che è necessario continuare a investire in politiche attive e in servizi che incoraggino a preservare il tessuto sociale sul territorio.

L'educazione finanziaria

Un altro tema importante discusso all'evento è stata l'educazione finanziaria. I relatori hanno evidenziato che la dimensione economica incide in modo significativo sulle scelte individuali e sulla prospettiva di costruire una famiglia. Non dipende solo dalla retribuzione, ma anche dalla capacità di risparmiare e investire, sia sul piano assicurativo sia sul piano finanziario.

Il welfare aziendale

Il welfare aziendale è una leva fondamentale per integrare le politiche pubbliche. Grazie agli strumenti disponibili, come le agevolazioni fiscali, le nuove norme per i fringe benefit e una migliore conciliazione vita/lavoro, il welfare aziendale può contribuire a rendere più sostenibili le scelte familiari.

Tra i relatori che hanno partecipato all’incontro:

Silvia Bagliani , consigliere Centromarca e presidente e ad Mondelez International

, consigliere Centromarca e presidente e ad Mondelez International Laura Bernini , responsabile welfare direzione centrale politiche del lavoro Confcommercio

, responsabile welfare direzione centrale politiche del lavoro Confcommercio Antonio Fazzari , general manager Fater

, general manager Fater Alberto Rivolta , ceo Prénatal & country manager PRG Retail Group

, ceo Prénatal & country manager PRG Retail Group Fabrizio Ruggiero , ad Edenred

, ad Edenred Paola Trotta, head of corporate communications and public affairs Valore D.

L'evento ha permesso di evidenziare l'importanza di un approccio integrato alle politiche per la famiglia. Le politiche pubbliche, l'educazione finanziaria e il welfare aziendale possono contribuire a creare le condizioni favorevoli per la natalità e la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

