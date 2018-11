Prima il Libano, poi la Tunisia: vietata 'Wonder Woman'

(Fermo immagine dal trailer)

'Wonder Woman', che vede protagonista l'attrice israeliana Gal Gadot, non sarà proiettato nei cinema della Tunisia: la distribuzione del film diretto da Patty Jenkins è stata ufficialmente messa al bando da un tribunale tunisino, replicando la stessa decisione presa dal Libano lo scorso 31 maggio. Lo ha reso noto l'agenzia Dpa, spiegando che la denuncia è stata presentata da un partito nazionalista della Tunisia,"Movimento del popolo", in protesta contro la presenza dell'attrice, che in passato ha servito come soldatessa nell'esercito dello Stato ebraico.

Miss Israele nel 2004, l'attrice ha svolto due anni di servizio militare obbligatorio nelle forze di sicurezza israeliane e quindi, secondo il partito tunisino, potrebbe aver partecipato ad attacchi contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. "La proiezione del film è un atto di normalizzazione ingiustificato", si legge in una lettera indirizzata dal movimento di Zouhair Maghzaoui al ministro della Cultura tunisino, Mohammed Zine El Abidine.