M.O.: 30% cittadini Gaza senza stipendio durante Ramadan

(Aki) - Circa il 30 per cento degli abitanti della Striscia di Gaza resteranno senza stipendio durante il mese di Ramadan sacro all'islam che iniziato a ieri. Lo riferisce la Camera di Commercio di Gaza spuegando che circa 600mila persone su una popolazione totale di 1,8 milioni non ricevera' lo stipendio mensile. L'avvio del Ramadan quest'anno coincide con un peggioramento delle condizioni economiche per la popolazione dell'enclave da otto anni sotto assedio.

La Camera di Commercio di Gaza ha quindi riferito che il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 41 per cento della forza lavoro, che secondo le stime salira' al 44 per cento nella seconda meta' dell'anno. Circa il 38,8 per cento della popolazione di Gaza è classificato come 'povero'.