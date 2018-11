A.Saudita: vietato promuovere consumo bevande energetiche

(Aki) - Entra in vigore da oggi il divieto di pubblicizzare il consumo di bevande energizzanti in Arabia Saudita. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri di Riad che prevede il ricorso al codice penale per i trasgressori. Il provvedimento è stato messo a punto insieme alla Saudi Food and Drug Authority (SFDA), che ha disposto che sulle lattine debbano essere indicate in arabo e in inglese le avvertenze circa il consumo di queste bevande. A rispettare le indicazioni dovranno essere sia i produttori, sia gli importatori.

L'approvazione delle nuove disposizioni da parte del governo saudita risale al 3 marzo scorso, quando sono state prese misure per ridurre la vendita, la promozione e quindi il consumo di bevande energetiche. Ai produttori sara' anche impedito sponsorizzare eventi sporti, sociali o culturali.