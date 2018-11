Tunisia, ministero Turismo: "Annullate 3000 prenotazioni"

AFP PHOTO

Migliaia di turisti rinunciano alle vacanze in Tunisia dopo l'attacco di mercoledì scorso al Museo del Bardo rivendicato dal sedicente Stato islamico (Is). Il ministero del Turismo di Tunisi ha fatto sapere che sono più di tremila le prenotazioni annullate dall'Europa, come precisato in una nota riportata dai media locali.

Due compagnie di crociera hanno modificato l'offerta commerciale, prosegue il comunicato dopo che Costa Crociere e Msc Crociere hanno annunciato di avere sospeso gli scali programmati in Tunisia.

Selma Elloumi-Rekik, ministro del Turismo e dell'Artigianato, ha reso noto che il 7 e l'8 aprile a Tunisi si riuniranno i responsabili di attività tunisine nel settore del turismo per fare il punto della situazione e studiare una strategia per il rilancio del settore.