Debutta nuova banconota da mille lire siriane, via immagine padre Assad

Sopra la nuova banconota da mille lire siriane. Sotto la 'vecchia' versione, con l'immagine dell'ex presidente Hafez al-Assad al posto di un anfiteatro romano. AFP PHOTO/ LOUAI BESHARA

Circola da oggi in Siria una nuova banconota da mille lire. La novità è che rispetto alla precedente versione è scomparsa l'immagine dell'ex presidente Hafez Assad, padre dell'attuale leader Bashar al-Assad. Al suo posto compare l'immagine di un anfiteatro romano situato nella provincia meridionale di Daraa.

In una nota diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale Sana, il governatore della Banca Centrale di Damasco, Adib Mayaleh, ha spiegato che la nuova banconota non avrà ripercussioni sul tasso di inflazione, ma semplicemente sostituirà banconote consunte per un valore complessivo di 70 miliardi di lire siriane, il cui ritiro dalla circolazione è già iniziato. Lo scorso anno la Banca Centrale aveva messo in circolazione una nuova banconota da 500 lire siriane.