Naufragio al largo della Libia, 12 morti

(Afp)

Sono almeno 12 i cadaveri recuperati e 41 le persone tratte in salvo dopo che una nave americana è andata in soccorso dei migranti a bordo di un gommone che stava per fare naufragio al largo della costa della Libia. A darne notizia è il portavoce dell'organizzazione umanitaria tedesca Sea Watch, Ruben Neugebauer, che gestisce l'unica nave di assistenza di stanza al largo della costa libica.

La nave della marina statunitense Trenton ha chiamato l'organizzazione benefica tedesca Sea Watch per avvisare del naufragio e chiedere assistenza.