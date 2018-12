Spuntano nuove foto della principessa Latifa

"Su richiesta della famiglia, il 15 dicembre scorso, l'ex Alto commissario Onu per i diritti umani Mary Robinson ha incontrato sua Altezza Sheikha Latifa a Dubai - si legge nel comunicato - Sono stati diffusi, con il loro consenso, scatti realizzati nel pomeriggio che hanno trascorso insieme. Durante la visita a Dubai, Mary Robinson è stata rassicurata sul fatto che Sheikha Latifa sta ricevendo le cure necessarie e il sostegno di cui ha bisogno".

A inizio mese un documentario della Bbc, 'Escape From Dubai', sosteneva che la principessa avesse architettato per ben sette anni la sua fuga dal Paese del Golfo, che considerava una prigione dorata. Latifa era quasi riuscita a scappare: ma, secondo testimonianze, nel marzo scorso la 33enne principessa sarebbe stata prelevata con la forza da uomini armati a circa trenta miglia al largo della costa indiana. Da allora non era stata più stata vista.