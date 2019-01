Iran: "Impazienti di eliminare Israele"

(Foto Afp)

L'Aeronautica militare iraniana è ''impaziente di combattere'' contro Israele e di ''eliminarlo dalla faccia della Terra''. E' quanto ha dichiarato il generale Aziz Nasirzadeh, comandante dell'Aeronautica militare della Repubblica islamica, citato dal sito Internet 'Young Journalist Club'. ''I giovani della forza aerea sono pronti e impazienti di combattere il regime sionista e di eliminarlo dalla faccia della Terra'', ha affermato Nasirzadeh.

L'esercito israeliano aveva annunciato in un tweet di aver lanciato una serie di attacchi contro le forze iraniane in Siria, in risposta agli attacchi avvenuto ieri dal territorio siriano. "Mettiamo in guardia le forze armate siriane dal tentare di danneggiare le forze o il territorio israeliano", è stato il monito rivolto al regime di Damasco. L'agenzia di stato siriana Sana ha confermato che le difese aeree siriane stavano rispondendo ad un attacco israeliano.

La contraerea siriana ha distrutto oltre 30 missili e bombe durante il raid notturno condotto da Israele, afferma il ministero della Difesa russo, riferendo che gli attacchi israeliani sono avvenuti nella Siria occidentale, sud occidentale e meridionale. Negli attacchi sono rimasti uccisi quattro militari siriani e altri sei sono stati feriti.

"Le minacce iraniane che parlano di 'eliminazione di Israele' sono gravissime e inaccettabili. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al popolo di Israele'', ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.