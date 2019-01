Morte Khashoggi, ci sarà inchiesta Onu

(Foto Afp)

Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, Agnes Callamard, sarà lunedì in Turchia per un'inchiesta internazionale sull'omicidio di Jamal Khashoggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale turca Anadolu che cita fonti Onu secondo cui la missione della Callamard si concluderà il 2 febbraio e poi i risultati saranno presentati a giugno al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Khashoggi, editorialista saudita del Washington Post, è stato ucciso il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. I suoi resti non sono mai stati ritrovati. Un nuovo video, inquietante, sul caso è spuntato tre settimane fa. Nel filmato si vedono gli agenti sauditi inviati da Riad per uccidere il giornalista che entrano nella residenza del console con delle borse di plastica che presumibilmente contengono i resti di Khashoggi.

Dalle registrazioni audio all'interno del consolato è emerso che il giornalista saudita sarebbe stato ucciso e poi fatto a pezzi con una sega all'interno del consolato di Riad a Istanbul, che si trova a qualche centinaia di metri dalla residenza del console. Nelle registrazioni successive non si vede mai che le borse di plastica vengono portate fuori dalla residenza consolare.