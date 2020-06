Algeria, Tebboune vince le elezioni presidenziali

(Afp)

Abdelmadjid Tebboune ha vinto le elezioni presidenziali in Algeria. L'ex ministro delle Comunicazioni nel primo governo Bouteflika, che è stato anche premier dal maggio all'agosto del 2017, ha ottenuto il 58,15% dei voti. Lo ha annunciato il presidente dell'Autorità indipendente per le elezioni nel Paese nordafricano (Anie), Mohamed Charfi, nel corso di una conferenza stampa.

L'ex ministro del Turismo, Abdelkader Bengrina, è arrivato secondo con il 17,38%. Terzo con il 10,55% si è posizionato Ali Benflis, ex premier sotto Bouteflika dal 2000 al 2003 e considerato tra i favoriti, insieme a Tebboune, alla vigilia. L'ex ministro della Cultura, Azzedine Mihoubi, è arrivato quarto con il 7,26%, mentre ultimo si è posizionato Abdelaziz Belaid con il 6,66%.

Ad Algeri e nel resto del Paese proseguono le proteste di piazza. I manifestanti continuano a chiedere un cambio radicale della leadership politica che non si è verificato con le elezioni presidenziali. Dopo gli studenti, che alla vigilia del voto di giovedì hanno esortato al boicottaggio, oggi, come ogni venerdì dal 22 febbraio, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nonostante un ingente dispositivo di sicurezza.