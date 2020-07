Baghdad, elevate misure sicurezza ambasciata italiana

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Stato di allerta all'ambasciata italiana a Baghdad, dopo il raid all'aeroporto della Capitale nel quale è rimasto ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. A quanto apprende l'AdnKronos, sono state elevate tutte le misure di sicurezza intorno alla rappresentanza italiana - come intorno a quelle di altri Paesi occidentali - all'interno della zona verde, che è stata chiusa. Al momento non ci sono notizie di ulteriori misure, come l'evacuazione dell'ambasciata.