Coronavirus, in Turchia oltre 4mila casi in 24 ore

(Afp)

Sono più di quattromila i nuovi positivi al Covid-19 in Turchia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate 98 vittime. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Ankara, parlando di 4.093 casi confermati in un giorno. Sono invece 511 i nuovi guariti, mentre solo ieri sono stati eseguiti 34.456 test per verificare i contagi.

Il governo turco ha così aggiornato a 61.049 il numero dei positivi al Covid-19 e a 1.296 il numero delle vittime. In tutto, sono 3.957 le persone guarite e 410.556 i test condotti.

Intanto nel Paese è finita la quarantena per 20.427 persone che erano state isolate nel timore che avessero contratto il coronavirus. Lo ha reso noto il ministro della Gioventù e dello Sport, Mehmet Kasapoglu, in dichiarazioni riportate dall'agenzia Anadolu. I dati ufficiali parlano anche di 12.912 cittadini arrivati dall'estero e ancora in isolamento in 57 province del Paese negli alloggi per gli studenti trasformati in centri per la quarantena.