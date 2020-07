Coronavirus, in Marocco 3mila arresti in 24 ore

Immagine di repertorio (Afp)

Le autorità di Rabat hanno arrestato più di tremila persone nelle ultime 24 ore per aver violato le norme imposte durante il lockdown per contenere la diffusione del coronavirus. Il Marocco è tra i Paesi africani più colpiti dal Covid-19, con 3.446 casi confermati, 237 in un giorno, e 149 morti.

In Marocco le autorità hanno condotto finora 18.946 test per verificare eventuali contagi. L'Alta Commissione per la pianificazione del Marocco ha annunciato che il 57 per cento delle aziende nel Paese hanno sospeso temporaneamente le loro attività a causa del coronavirus.