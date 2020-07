Coronavirus, in Iran altri 179 morti in 24 ore

(Afp)

Sono 2.521 i nuovi contagi confermati in Iran a causa della pandemia di coronavirus. La Repubblica Islamica registra anche altri 179 decessi per complicanze legate al Covid-19. I dati diffusi stamani dalla portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Sima Sadat Lari, parlano di un totale di 13.211 vittime su 262.173 contagi. Tra i nuovi casi, ha precisato, per ben 1.820 persone è stato necessario il ricovero. In Iran sono più di 225.000 i pazienti dichiarati guariti.