Coronavirus, "in Iran morti reali triplo di quelli ufficiali"

(Foto Afp)

In Iran il numero reale delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus è il triplo, rispetto a quello reso noto dalle autorità di Teheran. Lo riferisce la Bbc in persiano, secondo la quale i dati in mano al governo iraniano riferiscono di almeno 42mila morti con sintomi da Covid-19 al 20 luglio, contro i 14.405 riferiti dal suo ministero della Sanità.

Sarebbe invece almeno doppio il numero delle persone realmente contagiate, ovvero 451.024 contro i 278.827 resi noti delle autorità. Il primo caso di coronavirus confermato in Iran risale al 22 gennaio, riferisce la Bbc citando proprie fonti mediche, quasi un mese prima che le autorità segnalassero un primo contagio.