Turchia: l'attrice Yilmaz, insultata per aver fatto da interprete al Papa

"Insultata" sui social media e "accusata di essere diventata cristiana" per aver fatto da interprete a Papa Francesco durante la sua visita in Turchia, dal 28 al 30 novembre. E' capitato a Serra Yilmaz, attrice turca nota in Italia per i suoi ruoli nei film di Ferzan Ozpetek.

"Sono stata accusata di essere cristiana - ha raccontato l'attrice durante un incontro con gli studenti di Izmir - perché ero la traduttrice di Papa Francesco. A prescindere da quello che è stato scritto su di me, è ridicolo giudicare la gente in base al suo credo". "Ci sono stati molti individui - ha continuato la Yilmaz, citata dal sito del quotidiano Hurriyet - che mi hanno rivolto accuse infondate, come 'Sei stata assunta dal Vaticano', o che mi hanno insultata sui social media".

"E' stato il ministero degli Esteri a chiedere di me - ha spiegato - e così ho accettato e ho fatto da interprete". L'attrice ha quindi ricordato di aver fatto da interprete anche in occasione della visita in Turchia di Papa Benedetto XVI nel 2006, precisando che per lei si tratta di un "lavoro extra", visto che quello principale resta il cinema.