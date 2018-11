Fatwa obbliga le donne musulmane a fare sesso con il marito "anche su un cammello"

Infophoto

Una donna sposata non può opporre resistenza alle avance sessuali del marito "neanche se sono in groppa a un cammello". Lo ha stabilito un religioso musulmano della Malaysia, con una fatwa (editto religioso) che ha scatenato un'ondata di polemiche. Il Malay Mail cita Perak Mufti Tan Sri Harussani Zakaria, il quale ha decretato che la donna "non può mai negare" i suoi favori sessuali al marito, "tranne che nel periodo del ciclo".

Secondo il religioso, la donna musulmana "non ha il diritto" di negarsi al coniuge, che invece ha "il diritto" di pretendere un rapporto con lei in qualunque condizione, anche "in groppa a un cammello". "Nel matrimonio non esistono cose come lo stupro - ha precisato il religioso - Queste sono invenzioni degli europei. Perché dovremmo seguirle?".

I lettori del Malay Mail e gli utenti dei social network hanno reagito alla fatwa con una valanga di proteste. In tanti hanno accusato il religioso di aver interpretato alla lettera alcuni versi del Corano, ignorando quelli che invitano l'uomo a trattare la donna con rispetto e gentilezza. "Inutile, senza speranza e marcio fino al midollo", scrive un lettore, commentando l'articolo sul sito del Malay Mail. "Sesso senza il consenso vuol dire stupro. Fine della storia", scrive un altro. Su Twitter molti hanno reagito con ironia. "Sesso su un cammello? - si chiede una utente - Ma il sesso in pubblico non è reato?". "Roba da disperati - scrive un'altra - che non dovrebbero sposarsi".