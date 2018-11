Al via il Ramadan, alla Mecca attesi milioni di fedeli

(foto Infophoto)

Primo giorno di Ramadan per milioni di musulmani nel mondo. Nella maggior parte dei Paesi inizia oggi il mese sacro, nono mese del calendario islamico nel quale i musulmani digiunano dall'alba al tramonto.

In Europa i musulmani sono più di 56 milioni, circa il 7,6%della popolazione totale, secondo i dati aggiornati al 2014 riportati dal sito 'Muslim Population'. In Italia, stando a un dossier del 2013 dell'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), i musulmani sono circa 1,6 milioni di persone.

Si prevede saranno milioni i fedeli musulmani che arriveranno in pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudita, e faranno visita alla grande moschea 'Al-Masjid al-Ḥaram'. La Saudi Gazette prevede ben "25 milioni" di arrivi. Per gli spostamenti dei pellegrini, si legge sul giornale, sono stati mobilitati ben 1.600 bus. Per i fedeli saranno a disposizione anche due ambulatori presso la grande moschea e 36 in tutta la città.

In tutto il regno, che conta oltre 27 milioni di abitanti, è massima allerta dopo i due sanguinosi attentati di maggio contro moschee frequentate dalla comunità sciita a Damman e Qatif, entrambi rivendicati da una cellula locale dal sedicente Stato Islamico.