Marcia del Ritorno, uccisi altri 4 palestinesi

(Afp)

Sono quattro le vittime palestinesi tra i manifestanti che si sono radunati oggi, per il quarto venerdì consecutivo, alla barriera al confine tra la Striscia di Gaza e Israele per la 'Grande Marcia del Ritorno' voluta da Hamas. Ad aggiornare il bilancio delle vittime è il ministero della Salute di Gaza secondo cui altre due persone, compreso un 15enne, sono state uccise dalle truppe israeliane in scontri lungo la barriera.

In precedenza le stesse fonti hanno denunciato la morte in circostanze simili di due palestinesi, uno dei quali - secondo il ministero - era disabile.

Secondo fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia di stampa Xinhua, sono più di 450 i feriti in questo quarto venerdì di manifestazioni. Stando alle fonti palestinesi dall'inizio delle proteste, il 30 marzo, le vittime palestinesi sono almeno 37 e i feriti sono più di quattromila.