Bevono liquore fatto in casa, 11 morti in Iran

Undici persone sono morte a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, dopo aver bevuto liquore fatto in casa. Lo ha reso noto la tv di Stato, citando il rettore della Facoltà di Medicina nella provincia di Hormozgan, di cui Bandar Abbas è capoluogo, secondo il quale 123 persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi di avvelenamento da metanolo. Una dirigente dell'università locale, Fatemeh Norouzian, ha precisato che hanno tutte un'età compresa tra 17 e 50 anni e che 52 sono entrate in dialisi.

Il capo della polizia di Bandar Abbas, Esmail Mashayekh, ha affermato all'agenzia di stampa semiufficiale 'Isna' che la polizia ha già arrestato un uomo e la moglie sospettati di aver prodotto il liquore.